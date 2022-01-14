السفير الأميركي لدى بغداد: لا ’فيتو’ على ’الاتفاقية الصينية’

2022/01/14 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السفير الأميركي في بغداد ماثيو

تولر، الجمعة، حول موقف بلاده من

"الاتفاقية الصينية"، مشيراً إلى أن

بلاده ترغب بتعزيز النشاط الاقتصادي

للعراق.





وقال تولر في حوار أجراه معه الزميل

أيسر جبار، (14 كانو

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