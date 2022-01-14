2022/01/14 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون

الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل

عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على

استئناف الصفقة النووية مع إيران

المبرمة عام 2015.

وصرح بوريل اليوم الجمعة أثناء مؤتمر

صحفي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي: الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت والاتفاق بات ممكنا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي: الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت والاتفاق بات ممكنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).