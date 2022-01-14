السفير الأمريكي في العراق يوضح موقف بلاده من “الاتفاقية الصينية”

2022/01/14 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الجمعة، حول موقف بلاده من “الاتفاقية الصينية”، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بتعزيز النشاط الاقتصادي للعراق.وقال تولر في تصريح صحفي، إنه “لا يوجد أي فيتو حول الاتفاقية الصينية، ولا نسعى ان يكون هناك فيتو في تحقيق هذه الاتفاقية”، مضيفاً، “لكن الادارات الاميركية المتعاقبة دائما …

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