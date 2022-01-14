عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن المشاجرة في الأعظمية

2022/01/14 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت القوات الأمنية، الجمعة، من فض مشاجرة اندلعت ضمن منطقة الاعظمية في بغداد، واعتقال الطرف المتسبب بها.وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وردت معلومات تفيد بوجود مشاجرة في منطقة الأعظمية/السفينة اثر خلاف مادي، حيث على الفور توجهت قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة …

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