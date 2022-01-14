قراصنة كوريون شماليون يسرقون 400 مليون دولار بهجمات على منصات عملات رقمية

2022/01/14 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد تقرير نشرته شركة “تشايناليسيس” بأن قراصنة من كوريا الشمالية تمكنوا من سرقة ما قيمته 400 مليون دولار في هجمات على منصات عملات رقمية خلال العام 2021.وقالت شركة تشايناليسيس الناشطة في التحليلات الجنائية بأسواق العملات الرقمية، إن أصولا رقمية قيمتها تناهز 400 مليون دولار سرقت في سبع هجمات على الأقل.وأشارت إلى […]

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