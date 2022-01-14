رئيس صربيا يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بـ

2022/01/14 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، رئيس الوزراء الأسترالي، متهماً بلاده بـ "إساءة معاملة" النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً.

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