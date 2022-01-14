دراسة تكشف عن عقبة طبية أمام السفر للمريخ

2022/01/14 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة كندية حديثة عن أن “أنيميا الفضاء” يمكن أن تكون عقبة أمام السفر إلى المريخ.وقال باحثون إن السائحين الواقفين في طابور للسفر في الرحلات الفضائية القصيرة، ربما يتعين عليهم أيضا البقاء في بيوتهم إذا كانوا معرضين لخطر فقر الدم (الأنيميا) وهو نقص خلايا الدم الحمراء، مؤكدين أن توافر كرات الدم الحمراء الحاملة […]

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