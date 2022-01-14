قرار من مديرية تربية اربيل بشأن موعد امتحانات نصف السنة

2022/01/14 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية تربية محافظة أربيل، اليوم الجمعة، تغيير أوقات امتحانات نصف السنة من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف صباحاً.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “تقرر تأجيل وقت امتحانات نصف السنة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفي حالة حصول امطار او فيضان او سيول”.واضافت “ندعو […]

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