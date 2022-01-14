فضيحة جديدة تطارد بوريس جونسون.. حفل لحكومته و

2022/01/14 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المزيد من الاعتذارات من داونينغ ستريت، والمزيد من الاعتذارات من رئيس الوزراء بوريس جونسون.ولكن هذه المرة، اعتذار للملكة إليزابيث، اعتذار لقصر باكنغهام، لحفلة أقيمت داخل مقر الحكومة بداونينغ ستريت في الليلة التي سبقت جنازة زوج الملكة.

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