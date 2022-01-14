الغاء الاستنفار الامني في 4 مقاطعات زراعية شرق العراق

2022/01/14 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مصدر امني مطلع، الجمعة، عن الغاء الاستنفار الامني في 4 مقاطعات زراعية شرق البلاد.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 4 مقاطعات زراعية وهي عبارة عن بلدات وقرى مترامية تقع على الحدود بين ديالى والسليمانية تم الغاء حالة الاستنفار الامني المستمرة منذ اكثر من شهرين بعد سلسة هجمات دامية لتنظيم داعش الارهابي”.[…]

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