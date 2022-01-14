تربية أربيل تقرر تغيير أوقات امتحانات نصف السنة

2022/01/14 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعقررت مديرية محافظة أربيل، تغيير أوقات امتحانات نصف السنة من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف صباحاً.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تأجيل وقت امتحانات نصف السنة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفي حالة حصول امطار او فيضان او سيول ، ندعو اهالي الطلبة لعدم الاضطرار، وسيتم تعويض الامتحان في يوم اخر".

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