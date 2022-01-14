2022/01/14 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في تحالف العزم والنائب مثنى السامرائي، الجمعة، على استهداف المقرات والمكاتب الحزبية والسياسية.

وقال السامرائي في تغريدة له، ان "استهداف المقرات والمكاتب الحزبية والسياسية ستبوء بالفشل بوجود الحكماء والمخلصين لهذا الوطن".

وأضاف، "ولن تستطيع هذه الممارسات المريضة أن تمس بالنسيج الوطني فالعراقيون يدركون أهداف هذه المخططات المكشوفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يعلق على استهداف المقرات والمكاتب الحزبية والسياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يعلق على استهداف المقرات والمكاتب الحزبية والسياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).