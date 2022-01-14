فجر الحرف الأول - عباس علي العلي

2022/01/14 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فجر الحرفعندما تكلم أول المخلوقات قاللاصاحت جموع الصامتين بعدهلا لا لا لالا أحد يعرف ماذا تعني لالكنهم معجبين بأنهم ينطقون صوتافصار كل شيء لاأنت لا أنا لاتعال لاقم لاكل شيء لاهتف أحدهم منزعجا إيفصارت مفردتان لا....



و.....إيأنت لاوأنا إيأو يتبدل الموقف في كل حينحتى ظهرت كلمة هاها....لا...



ها....إيلاها...



إيهاوأستطرد ......





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