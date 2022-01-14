قيادة قوات الشرطة الاتحادية تكليف قائد جديد لها

2022/01/14 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تفتقر الى المهنية خبر مفاده (تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية) .وفي الوقت الذي نؤكد فيه ان الوراء من نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة فإننا نبين ان السيد القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده […]

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