’أسايش’ أربيل تعلن اعتقال العصابة لسرقة السيارات تحت مسمّى ’فرصة عمل’

2022/01/14 | 23:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل اعلنت مديرية اسايش اربيل ، اليوم الجمعة، القبض على عصابة لسرقة السيارات تحت مسمى “فرصة عمل”.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد وقوع جرائم احتيال وسرقة ثماني سيارات تحت مسمى فرصة عمل خلال اليومين الماضيين بمدينة أربيل، قامت فرق التحقيق والمتابعة في مديريتنا بواجباتها وتمكنت بالتعاون مع شرطة …

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