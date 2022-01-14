"ضللت الناشرين والمعلنين".. دعوى قضائية جديدة ضد غوغل

2022/01/14 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضللت غوغل الناشرين والمعلنين لسنوات بشأن أسعار وعمليات مزادات الإعلانات الخاصة بها، وابتكرت برامج سرية أدت إلى تقليص المبيعات لبعض الشركات مع زيادة الأسعار للمشترين، وفقا لادعاءات وتفاصيل غير منقحة وردت في دعوى قضائية رفعها مؤخرا المدعي العام في نيويورك.

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