الحكومة الهولندية تخفف بعض قيود الإغلاق لبعض الأنشطة

2022/01/14 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خففت الحكومة الهولندية اعتبارا من اليوم الجمعة من قيود مكافحة فيروس كورونا بما يشمل بعض الأنشطة والقطاعات.وسمحت الحكومة للمتاجر غير الضرورية والجامعات والأندية الرياضية والأعمال التي تتطلب اتصالا مباشرا مثل مصففي الشعر، بإعادة فتح أبوابها للمرة الأولى منذ شهر تقريبا.وفي حين بات بإمكان العديد من الشركات أن تفتح أبوابها حتى الخامسة […]

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