الداخلية تنفي تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية

2022/01/14 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " قيادة قوات الشرطة الاتحادية تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تفتقر الى المهنية خبر مفاده (تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية) ."وأضافت: أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه ان الغرض من نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة فإننا نبين ان القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده ابناء شعبنا العراقي، وهو من خيرة الضباط الذين مثلوا المؤسسة الأمنية."وأشارت إلى أن "الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا انباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني."وتابعت: "كما تدعو قيادة قوات الشرطة الاتحادية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي للقيادة" .

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