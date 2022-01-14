الشرطة الاتحادية تنفي إقالة قائدها صالح العامري

2022/01/14 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، استقالة قائدها صالح ناصر، وذلك عقب أنباء ترددت عن ذلك.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 كانون الثاني 2022): إن "الغرض من نشر هكذا أنباء كاذبة هي أهداف مغرضة، لكننا نبين أن السيد القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده أبناء شعبنا العراقي، وهو من خيرة الضباط الذين مثلوا المؤسسة الأمنية".

وأضافت، أن "الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا أنباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني".

ودعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم تداول أي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أو تنشر على الموقع الرسمي للقيادة".

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