حقيقة تكليف قائد شرطة جديد للشرطة الاتحادية

2022/01/14 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفتها بالمشبوهة والتي نشرت خبر (تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية).وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، انه "في الوقت الذي نؤكد فيه ان الوراء من نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة فإننا نبين ان القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله، وهو من خيرة الضباط الذين مثلوا المؤسسة الأمنية".واضاف، ان " الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا انباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني".ودعا البيان " جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي للقيادة".

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