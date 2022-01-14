أبرز أساطين السياسة العراقية والعربية.. من هو نوري باشا السعيد؟

2022/01/14 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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رغم مرور اكثر من 60 عاما على مقتل العائلة الملكية العراقية عام 1958، الا ان العراقيين ما زالوا يتذكرون أبرز أساطين السياسة العراقية والعربية، وهو نوري باشا السعيد.

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