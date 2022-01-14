أزمة‭ ‬جونسون‭ ‬باتت‭ ‬مزدوجة‭ ‬بعد‭ ‬حفلة‭ ‬ثانية‭ ‬عشية‭ ‬جنازة‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬

2022/01/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تعتذر‭ ‬من‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬ لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتذر‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬الحفلات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬عشية‭ ‬جنازة‭ ‬زوجها‭ ‬فيليب‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬البلاد‭ ‬تخضع‭ ‬لتدابير‭ ‬إغلاق،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬ناطق‭ ‬الجمعة‭.‬ وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ […]

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