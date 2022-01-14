2022/01/14 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة الوزراء تعتذر من ملكة بريطانيا لندن – الزمان اعتذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للملكة إليزابيث الثانية بعد فضيحة الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها فيليب فيما كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق، كما أعلن ناطق الجمعة.
وقال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين «من المؤسف جدا أن يحدث […]
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وقال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين «من المؤسف جدا أن يحدث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة جونسون باتت مزدوجة بعد حفلة ثانية عشية جنازة الأمير فيليب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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