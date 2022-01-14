واشنطن تتهم موسكو بإعداد عملية مموهة لتبرير تدخلها في أوكرانيا

2022/01/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جين‭ ‬ساكي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬نشرت‭ ‬عناصر‭ ‬مدربين‭ ‬على‭ ‬المتفجرات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬مموهة‮»‬‭ ‬لايجاد‭ ‬ذريعة‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬ فيما‭ ‬رفض‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬الاتهامات‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬المجانية‮»‬‭ ‬لروسيا‭ ‬بنشر‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬تخريبية‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬ذريعة‭ ‬لغزو‮»‬‭ ‬روسي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ […]

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