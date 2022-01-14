تفجر ملف الابتزاز الإلكتروني والداخلية المصرية تطالب عبر(الزمان) الفتيات بالحذر من نشر صورهن

2022/01/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ فجر‭ ‬انتحار‭ ‬بسنت‭ ‬خالد‭ ‬فتاة‭ ‬محافظة‭ ‬الغربية‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬قرص‭ ‬سام‭ ‬عقب‭ ‬نشر‭ ‬صورتها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬مخلة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وابتزازها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شابين‭ ‬في‭ ‬قريتها‭ ‬قاما‭ ‬بنشر‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬قضية‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وكانت‭ ‬عدة‭ ‬فتيات‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعملية‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬صورهن‭ ‬وهم‭ ‬في‭ […]

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