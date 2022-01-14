الوعي الثوري يخلق أساليب جديدة للنضال ويعمق تأثيرها بين الجماهير - خليل اندراوس

2022/01/14 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس على الماركسيين في عصرنا الحالي، وخاصة الذين يحبون الاستشهاد بماركس مستمدين منه فقط أحكامه على الماضي، أن يتعلموا ويستفيدوا ويجددوا من خلال معرفتهم التطورات الحاصلة في مجتمعنا الحاضر، ومن خلال الفهم الثوري الملتزم للماركسية، أن يعرفوا وسائل وطرق صنع المستقبل، عندها فقط تستطيع الأحزاب الاشتراكية والشيوعية أن تضع أمام الطبقة العاملة امكانيات إحداث التغيير الثوري في المجتمع، وان هذه الطبقة التي ت ......





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