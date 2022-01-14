مقاومة النّقابات الفاشيّة - إبراهيم العثماني

2022/01/14 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني [انعقد المؤتمر الثّالث للأمميّة النّقابيّة الحمراء بموسكو في شهر جويلية سنة 1924 وعالج جملة من المسائل منها المهام المباشرة للحركة النقابيّة الثّورية، والنّضال في سبيل وحدة الحركة النقابيّة الأمميّة، وإستراتيجية الإضرابات، ومسائل اجتماعيّة مثل" النّضال في سبيل يوم عمل بثماني ساعات كحدّ أقصى، ومسائل أخرى عديدة ومتنوّعة وعلى درجة كبيرة من الأهمية في تلك اللّحظة.



وقد ارتأينا أن ننقل للقارئ العربي الم ......





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