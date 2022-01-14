الأنبياء الجدد من القرن التاسع عشر إلى عصر العولمة - مجدى عبد الحميد السيد

2022/01/14 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد كانت فكرة أن يكون الإنسان نبيا صعبة جدا فى مناطق الديانتين المسيحية والإسلام قبل القرن التاسع عشر حيث أنها ستقابل ليس بالسخرية فقط بل بالعداء والحرب والقتل كمشعوذ أو كمهرطق ، ولكن بعض المذاهب التى تعتبر أديانا منفصلة أو مذاهب كبيرة منفصلة كانت قد نجحت فى حالات قليلة جدا فى الإسلام كما فى ديانة الدروز وحتى النصيرية (العلوية) إذا اعتبرناها ديانة وليست مذهبا شيعيا (لسرية عقائدها)، ومن قبلها نجحت الما ......





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