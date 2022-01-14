طعن نفسه عدة طعنات.. انتحار رجل شمال بغداد

2022/01/14 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار رجل بسلاح ابيض شمال بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “اقدم رجل تولد 1980 على الانتحار باستخدام سلاح ابيض، وقام بطعن نفسه عدة طعنات بمنطقة البطن ضمن قضاء المشاهدة قرية نديم شمال بغداد”.واضاف المصدر ان “المعلومات تشير الى ان اسباب الانتحار يعاني من امراض نفسية”.[…]

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انتحار رجل شمال بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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