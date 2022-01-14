مقتل ميكانيكي فرنسي بحادث جديد في رالي داكار بالسعودية

2022/01/14 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ميكانيكي فرنسي مصرعه في حادث، الجمعة، خلال رالي دكار الذي تحتضنه السعودية، بعد ما يقرب من أسبوعين من انفجار غامض استهدف سيارة سائق فرنسي.

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