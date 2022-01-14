توتر بين الجيش العراقي وعناصر العمال الكردستاني في سنجار لهذا السبب

2022/01/14 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر عسكري، اليوم الجمعة، عن حدوث توتر بين قوات الجيش العراقي وعناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، بسبب رفع تمثال القيادي “زردشت شنكالي”.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عناصر حزب العمال الكردستاني ينتشرون بكثافة في مركز قضاء سنجار، ويمنعون السكان من مغادرة منازلهم”، مشيرا “في المقابل نشر الجيش العراقي قواته […]

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