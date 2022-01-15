تركيا تندد بهجمات بغداد وتدعو إلى ’التوافق’ لضمان الاستقرار والسلام (وثيقة)

2022/01/15 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نددت تركيا، الجمعة، بالهجمات التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، فضلاً عن مقار حزبية.

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وقالت الخارجية التركية في بيان تلقاه "ناس"، (14 كانون الثاني2022)، "نشعر بقلق وندين الهجمات التي استهدفت مقرات الاحزاب السياسية والمنطقة الخضراء ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات".

وأضاف البيان أن "استكمال اجراءات تشكيل الحكومة في الوقت المناسب في البلد الجار العراق على أساس التوافق يشكل أهمية كبيرة من حيث ضمان السلام والاستقرار الدائمين في البلاد".

وتابع "نوصي جميع الأطراف المعنية في هذه العملية الحساسة بضبط النفس".

وختم البيان بالقول "ستواصل تركيا دعمها القوي لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في العراق".

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