انتشار للجيش العراقي والـ(PKk) في قضاء سنجار

2022/01/15 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

شهد قضاء سنجار، اليوم الجمعة، انتشارا لقطعات الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني (pkk).

وقال مصدر امني لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك انتشارا كثيفا للجيش وعناصر Pkk في قضاء سنجار غرب الموصل".

واضاف، انه "تم منع الاهالي من مغادرة منازلهم".

واوضح، ان "هناك إجراءات امنية تحسبا من وقوع اي طارئ من قبل حزب العمال على خلفية رفع تمثال قيادي في حزب العمال".

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