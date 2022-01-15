حزب‭ ‬بارزاني‭ ‬يطالب‭ ‬بغداد‭ ‬بالتصدي‭ ‬لمنفذي‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المقار‭ ‬الحزبية‭  ‬

2022/01/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار‭ ‬الشيعي‭ ‬يتدارس‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الحكيم‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اجتمع‭ ‬قادة‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬رئيس‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقار‭ ‬الحزبية‭ ‬لتحالف‭ ‬عزم‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬مهدي‭ ‬الفيلي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ […]

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