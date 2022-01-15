2022/01/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاطار الشيعي يتدارس في بيت الحكيم التطورات السياسية والأمنية بغداد – عبد الحسين غزال اجتمع قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة لبحث تطورات الوضع السياسي والأمني بعد استهداف عدد من المقار الحزبية لتحالف عزم والحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بالتزامن مع محاولة اغتيال مهدي الفيلي المتحدث الرسمي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني يطالب بغداد بالتصدي لمنفذي الهجمات على المقار الحزبية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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