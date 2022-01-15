التوافقية والاغلبية وحافة الهاوية

2022/01/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ينقسم‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬جانبين،‭ ‬أحدهما‭ ‬يفعل‭ ‬والآخر‭ ‬يدين،‭ ‬وتبقى‭ ‬الصيغة‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين‭ ‬مبنية‭ ‬للمجهول،‭ ‬وهي‭ ‬الصيغة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعايشت‭ ‬معها‭ ‬القوى‭ ‬والأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬مشهد‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬لكن‭ ‬في‭ ‬منظار‭ ‬الامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ […]

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