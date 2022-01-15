تجربة‭ ‬ايرانية‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭ ‬والأوربي‭ ‬يمتدح‭ ‬مرونة‭ ‬أمريكية‭ ‬بمفاوضات‭ ‬النووي‭  ‬

2022/01/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬باريس‭ – ‬طهران‭-‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬اجواء‭ ‬المفاوضات‭ ‬لاحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬أفضل‮»‬‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احتمال‮»‬‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إن‭ […]

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