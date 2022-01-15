2022/01/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس – طهران-الزمان اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن اجواء المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي الدولي مع ايران باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية العام، مشيرا الى «احتمال» التوصل الى اتفاق في فيينا «في الأسابيع المقبلة».
وقال بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن […]
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وقال بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة ايرانية على صاروخ بالوقود الصلب والأوربي يمتدح مرونة أمريكية بمفاوضات النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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