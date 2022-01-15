2022/01/15 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقشت صورتها على الربع دولار..من هي مايا أنجيلو؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقشت صورتها على الربع دولار.. من هي مايا أنجيلو؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقشت صورتها على الربع دولار.. من هي مايا أنجيلو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).