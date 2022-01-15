رغم حظر جميع التجمعات بسبب كورونا.. التونسيون يتظاهرون ضد

2022/01/15 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الجمعة، في مؤتمر صحفي التونسيين إلى «توحيد الصفوف واستقالة الحكومة والدفاع عن استقلالية القضاء في وجه الانقلاب والاستبداد" حسب تعبيرها.

وأشارت المبادرة إلى أن القرار الحكومي بفرض الحظر، هو توظيف سياسي للوضع الصحي وذلك لمنع التظاهرات المرتقبة ضد سعيّد.

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