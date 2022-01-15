2022/01/15 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JJTt9b5OMiM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي نداء الكعبي : قرار المحكمة الاتحادية يأتي حرصاً على مصلحة العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي نداء الكعبي : قرار المحكمة الاتحادية يأتي حرصاً على مصلحة العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).