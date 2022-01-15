الولايات المتحدة.. اتهام أميركي بالتآمر لتوفير معدات وتكنولوجيا إلكترونية لإيران

2022/01/15 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القضاء الفيدرالي الأميركي تهمة "التآمر لتوفير معدات وتكنولوجيا إلكترونية" لإيران، لمواطن أميركي إيراني، انتهك قوانين التصدير الأميركية.

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