2022/01/15 | 02:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a9MjlJN1Ejw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري عنيف ضمن قضاء سوق الشيوخ في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري عنيف ضمن قضاء سوق الشيوخ في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).