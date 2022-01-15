الموارد المائيَّة: الخطة الزراعيَّة الصيفيَّة لا تزال مهددة

2022/01/15 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

نبَّهت وزارة الموارد المائيَّة على أنَّ الخطة الزراعية الصيفية المقبلة مهددة في حال لم تتحقق غزارة بالأمطار والثلوج.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار عون ذياب عبد الله لـ"الصباح": إنَّ "هطول الأمطار الذي حدث مؤخراً، كان ضمن أماكن غير مؤثرة وهي المحافظات الجنوبية، بيد أنه أسهم في البصرة، بسقي المزروعات لاسيما البساتين التي كانت تشكو منذ مدد طويلة تردي نوعية المياه الواردة إليها".

وحدد كميات المياه التي استفاد منها العراق جرّاء سيول أربيل الأخيرة، بـ"نصف مليار متر مكعب فقط حُوِّلت إلى بحيرة الثرثار خزيناً مضافاً"، معرباً عن أمله بأن "تكون هناك موجات أمطار أخرى غزيرة خلال الأيام المقبلة، وسط البلاد وجنوبها".

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