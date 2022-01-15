2022/01/15 | 02:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقدمتهم مواطنو دولة عربية.. تركيا تبيع 68 ألف عقار للأجانب خلال عام 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/15 | 02:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مقدمتهم مواطنو دولة عربية.. تركيا تبيع 68 ألف عقار للأجانب خلال عام 2021) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مقدمتهم مواطنو دولة عربية.. تركيا تبيع 68 ألف عقار للأجانب خلال عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).