اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح1 - عباس علي العلي

2022/01/15 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة العراقية ومفهوم الدلالاتفي المفهوم العام وحسب ما وضعه علماء اللغة واللسانيات أن اللغة هي تعبير عن فكرة يراد منها أن تنتقل من مصدرها إلى الأخر عبر رمز محدد يدركه المقابل بنفس ما يدركه الناطق، فهي بذلك حلقة وصل مشتركة بين صادر ومتلقي يشتركان في وضع مفهوم محدد للرمز، فيتحول ذلك المرموز من خلال أضطراد التداول إلى قيمة معرفية لها كيانها المنفصل عن كلاهما لتستقل بذاتها لذاتها، عملية التحول هذه ......





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