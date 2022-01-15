2022/01/15 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي أستسمح كل الأخوات والإخوة المغاربة الغيورين على وطنهم ومواطنتهم؛ كما أستسمح كل الإخوة الجزائريين والجزائريات الذين يحركهم نفس الشعور(أي الغيرة على الوطن) في نضالهم الهادف إلى إعطاء معنى للاسم الذي تحمله دولتهم، من خلال تحويلها من دولة عسكرية إلى دولة مدنية؛ أستسمح هؤلاء وأولئك ببدء الحديث عن الجزائر، عملا، من جهة، بما نحن معتادون عليه من سلوك نحو الآخر الذي نعطيه الأسبقية في المرور أو الولوج إلى م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة الجزائر ودولة المغرب بين الاسم والمسمى - محمد إنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة الجزائر ودولة المغرب بين الاسم والمسمى - محمد إنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).