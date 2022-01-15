2022/01/15 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد يوم الأربعاء الأخير من هذا الأسبوع، وصول أول باخرة قادمة من ميناء طنجة المتوسط، شمال المغرب إلى ميناء "ألخِثيراس"، أو "الجزيرة الخضراء"، بالجنوب الإسباني، وعلى متنها 800 عاملة موسمية تمثلن الفوج الأول من مغربيات "نساء الفراولة"، كما تسميهن الصحافة الإسبانية، وستليها رحلات بحرية أخرى لنقل بقية الأفواج في غضون الأسابيع الموالية، ليستكمل العدد الإجمالي لهؤلاء العاملات بما يقارب 13 ألف عاملة موسمية أمضين عقد عمل مع تعاونيات فلاحية لجني الفراولة بالإقليم الأندلسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دبلوماسية الفراولة" بين الإسبان والمغاربة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دبلوماسية الفراولة" بين الإسبان والمغاربة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).