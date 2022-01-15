أنباء عن تأجيل طرح نظارة الواقع الافتراضي من أبل

2022/01/15 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس آبل ما إذا كانت ستؤجل ظهور "سماعة الواقع الافتراضي" الخاصة بها حتى أواخر 2022 أو للعام المقبل، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

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