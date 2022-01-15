تحقيق يكشف عن

2022/01/15 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجبر شركات شحن إيرانية عمالا أجانب على العمل في ظروف وصفت بأنها "عبودية" وفق ما ينقل تقرير صحيفة أميركية اعتمد أكثر من 24 شهادة من هؤلاء العمال.

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