أستراليا تحتجز ديوكوفيتش مجددا.. والأزمة تتفاقم

2022/01/15 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع نجم كرة المضرب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش قيد الاعتقال الإداري السبت بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19، في انتظار صدور قرار قضائي في هذه القضية.

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