مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا تغير إرشاداتها بشأن الكمامات

2022/01/15 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إرشادات ارتداء الأقنعة أثناء الوباء، وذكرت أن أقنعة الوجه القماشية لا تقدم الحماية أمام متغير أوميكرون بقدر ما توفره الكمامات الطبية.

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