علماء يرصدون بخار الماء في

2022/01/15 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" رصد "بخار ماء" في الغلاف الجوي لكوكب سوبر نبتون، والذي يحمل الاسم العلمي "TOI-674 b".

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